Katarzyna Cichopek przez ostatnie dwa lata przeszła spektakularną metamorfozę, a w ostatnich tygodniach możemy zauważyć, że schudła jeszcze bardziej! Na nowych zdjęciach nawet fanki prowadzącej "Pytanie na śniadanie" są zaskoczone jeszcze bardziej odchudzoną sylwetką gwiazdy i piszą:

Katarzyno! Jaka figura

Nie sposób pominąć też stylizacji Katarzyny Cichopek. Podobny komplet jest dostępny w Sinsay za uwaga... 45,99 zł!

Katarzyna Cichopek w modnej letniej stylizacji! Aktorka podkreśliła swoją idealną figurę

Katarzyna Cichopek w ciągu zaledwie kilku miesięcy wyrosła na jedną z największych gwiazd TVP. Aktorka nie tylko zadebiutowała jako prowadząca na festiwalu w Opolu i tym samym spełniła swoje marzenie z dzieciństwa, ale także została prowadzącą nowego programu "Operacja aranżacja" w TVP Kobieta i jurorką w 2. edycji "You Can Dance - Nowa Generacja". Na co dzień Katarzyna Cichopek zachwyca też stylizacjami i stała się jedną z gwiazd, które modowo inspirują Polki.

Katarzyna Cichopek właśnie zaskoczyła kolejnym zestawem i naprawdę bardzo szczupłą sylwetką. W czerni z seksownymi wycięciami aktorka prezentuje się rewelacyjnie. Zobaczcie sami!

Spodobał Wam się look Katarzyny Cichopek? Mamy dobrą wiadomość, bo niemal identyczny zestaw znajdziecie w Sinsay za 45,99 zł. Ołówkowa spódnica, która idealnie sprawdzi się jako baza do wielu stylizacji kosztuje 29 zł. To prawdziwa perełka!

Mat. prasowe Sinsay

Z kolei modny top z wiązaniem, podobny do tego, który wybrała prowadząca "Pytanie na śniadanie" kupicie na letniej wyprzedaży w Sinsay za 15,99 zł. Crop topy to prawdziwy hit w tym sezonie i warto mieć go w swojej szafie. Co więcej klasyczny model można wykorzystać też jesienią czy nawet zimą, jeśli założymy do niego marynarkę czy kurtkę koszulową.

Mat. prasowe Sinsay

Katarzyna Cichopek udowadnia, że ołówkowa spódnica idealnie prezentuje się w zestawieniu z niemal każdym topem. Perfekcyjny look na wieczór czy randkę.