Cytrynowy żółty to jeden z najmocniejszych trendów wiosny 2026. Jasny, energetyczny i przyciągający uwagę "sunbeam color" wpisuje się w modny nurt tzw. "dopamine dressing", który stawia na poprawę nastroju poprzez ubiór. Tego typu barwy mają dodawać pewności siebie i wyróżniać z tłumu - tak też zrobiła Katarzyna Cichopek.

Stylizacja Katarzyny Cichopek przyciąga spojrzenia

Prezenterka zaprezentowała się w programie "Halo tu Polsat" w stylizacji, której głównym elementem był cytrynowy żakiet z białymi akcentami. Do niego dobrała prosty T-shirt z dekoltem w kształcie litery V, szerokie spodnie typu wide leg oraz wygodne sneakersy. Całość była jednocześnie elegancka i nowoczesna.

"Sunbeam color" nie jest to jednak kolor dla każdego - wymaga odwagi i odpowiedniego dopasowania do typu urody, w przypadku Katarzyny Cichopek sprawdził się brawurowo.

Jak nosić najmodniejszy kolor sezonu?

Choć cytrynowy żółty może wydawać się trudny w stylizacji, istnieje kilka sprawdzonych połączeń. Najlepiej wygląda w towarzystwie bieli, która dodaje świeżości, lub szarości, podkreślającej jego nowoczesny charakter. Dobrze komponuje się także z pastelowym różem oraz klasycznym denimem.

Katarzyna Cichopek, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Gdzie kupić marynarkę podobną do tej Katarzyny Cichopek?

Jeśli spodobała ci się marynarka w stylu Katarzyny Cichopek, mamy dobrą wiadomość - podobne modele w odcieniu "sunbeam color" są teraz dosłownie wszędzie. Ten energetyczny kolor opanował zarówno sieciówki, jak i sklepy internetowe, dlatego bez problemu znajdziesz coś dla siebie - niezależnie od budżetu. W popularnych sklepach online można trafić zarówno na eleganckie, dopasowane fasony, jak i luźniejsze, oversize’owe kroje, które świetnie wpisują się w aktualne trendy . Co więcej, podobne marynarki pojawiają się także w kolekcjach premium marek, co tylko potwierdza, że to jeden z najmocniejszych hitów sezonu . Warto więc zajrzeć nie tylko do ulubionych sieciówek, ale też butików online - wybór jest naprawdę ogromny.

