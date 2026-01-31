Zamszowa kurtka typu "shearling jacket" coraz śmielej przejmuje polskie ulice. Zachwyca nie tylko stylowym wyglądem, ale także funkcjonalnością - jest ciepła, wygodna i idealna na chłodniejsze dni. Ten modowy hit pokochały również polskie gwiazdy, wśród nich Ola Żebrowska, która połączyła kurtkę z wełnianą dokerką.

Ola Żebrowska już lansuje ten trend

Kożuch to prawdziwy evergreen zimowej garderoby - sezon po sezonie utrzymuje się w czołówce trendów i udowadnia, że ponadczasowy styl naprawdę istnieje. Szczególnie wersja w kroju klasycznej kurtki typu Aviator wyróżnia się swobodą i luzem, których nie znajdziemy w innych zimowych okryciach. W przeciwieństwie do sztucznych futer kożuch świetnie komponuje się zarówno z casualowymi jeansami, jak i miękkimi, komfortowymi kompletami, dzięki czemu jest niezwykle uniwersalny.

Świetnym przykładem takiego zestawienia jest stylizacja Aleksandry Żebrowskiej. Influencerka postawiła na zamszową kurtkę shearling, łącząc ją z topem i spodniami z długim rękawem z linii "washed" Łukasza Jemioła, co stworzyło wygodny, casualowy look. Zimową stylizację dopełniła wełniana dokerka boucle od Le Petit Trou, nadając całej kreacji lekko eleganckiego sznytu. Całość pokazuje, że kożuch w nowoczesnym wydaniu może być zarówno praktyczny, jak i niezwykle stylowy.

Ola Żebrowska w kurtce shearling jacket fot. Instagram @olazebrowska

Shearling jacket króluje w sieciówkach

W ofercie sieciówki Reserved pojawiła się właśnie ciepła i wyjątkowo stylowa kurtka typu shearling, która w tym sezonie jest prawdziwym hitem. Model wykonano z wysokiej jakości imitacji skóry i utrzymano w prostym, klasycznym kroju, dzięki czemu łatwo zestawić go z różnymi stylizacjami - zarówno casualowymi, jak i bardziej eleganckimi. Kurtka dostępna jest w dwóch modnych odcieniach - ciepłym beżu oraz głębokim brązie - i można ją kupić już za 279,99 zł.

Kurtka shearling jacket w Reserved w cenie 279,99 zł fot. reserved.com

W ofercie MOHITO pojawił się stylowy kożuch w modnym, ciemnobrązowym kolorze w cenie 159,99 zł, który idealnie wpisuje się w zimowe trendy. Model utrzymano w kroju oversize, co nadaje mu swobodnego charakteru i pozwala na komfortowe warstwowanie pod spodem. Kurtka posiada wysoki kołnierz, zamek błyskawiczny oraz dwie praktyczne kieszenie boczne, dzięki czemu łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem. Miękkie futerko dodaje całości przytulnego charakteru, a uniwersalny kolor sprawia, że łatwo zestawić ją zarówno z jeansami, jak i eleganckimi spodniami czy spódnicami.

Modny kożuch z MOHITO za 159,99 zł fot. mohito.com

W sklepie H&M znajdziemy równie atrakcyjną propozycję - luźną kurtkę typu shearling z miękką, puszystą podszewką, idealną na zimowe dni. Model wyróżnia się kołnierzem z dwoma patkami, praktycznym zapięciem na suwak oraz lekko obniżonymi ramionami, które nadają mu swobodny, nowoczesny charakter. Po bokach znajdują się kieszenie z subtelną wypustką, a u dołu kurtki - regulowane patki z metalowymi klamerkami, pozwalające dopasować ją do sylwetki. Stylowa i funkcjonalna, dostępna jest już w cenie 319,99 zł.

Kurtka typu shearling z H&M w cenie 319,99 zł fot. hm.com

