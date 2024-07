Katarzyna Cichopek jest obecnie w drugiej ciąży. Po urodzeniu pierwszego dziecka mocno angażowała się w projekty dotyczące macierzyństwa, choć przyznała, że ciąża kosztowała ją utratę pracy. Przypomnijmy: "To był dla mnie szok"

Jej książka "Sexy Mama" cieszyła się dużą popularnością, a teraz aktorka wyruszy w Polskę z cyklem bezpłatnych szkoleń dla młodych mam. "Mamy sexy mamy" wystartuje już 29 sierpnia wraz z konferencją prasową - Cichopek dzielić się będzie spostrzeżeniami na temat macierzyństwa, odżywiania w trakcie ciąży, karmieniu i powrotu do formy po porodzie.

Trzeba przyznać, że w tej kwestii Kasia kreowana jest na autorytet i patrząc na to, jak radzi sobie z wychowywaniem dziecka i pogodzeniem z tym pracą i byciem "sexy" to nie powinno to nikogo dziwić. Szkolenia obejmą całą Polskę, a Cichopek towarzyszyć będzie producentka cyklu, Andżelika Piechowiak.

Zobaczcie plakat promujący szkolenia z Kasią Cichopek. Wybieracie się?

