Katarzyna Cichopek kilka miesięcy temu ogłosiła oficjalnie, że spodziewa się drugiego dziecka. Od tamtej pory rzadziej pokazuje się na salonach, ale ostatnio udzieliła pierwszego wywiadu, w którym opowiada o kolejnej ciąży. Przypomnijmy: Śliczna Kasia Cichopek w ciąży na okładce magazynu

W wywiadzie aktorka wspomina też moment, w którym dowiedziała się o swojej pierwszy ciąży i sytuacji zawodowej, która jak się okazuje, nie była zbyt przychylna dla przyszłej mamy. Cichopek w rozmowie z "Galą" przyznała wprost, że pod względem zawodowym, przez ciążę przepadło jej wiele propozycji i z dnia na dzień stała się osobą bezrobotną.



Patrząc na to obiektywnie, to rzeczywiście na tej ciąży dużo straciłam. Przede wszystkim główną rolę w "Tancerzach". Piątej edycji programu "Jak Oni Śpiewają" też nie mogłam poprowadzić, nie poprowadziłam już żadnej imprezy. W piątym miesiącu ciąży musiałam również odejść z "M jak Miłość", bo tam akurat urodziłam dziecko i nie dało się mojego stanu w żaden sposób uwiarygodnić w scenariuszu (...) W związku z tym w piątym miesiącu ciąży właściwie wylądowałam na bezrobociu. Ciach - dziękujemy pani bardzo. To był dla mnie szok - wylicza.