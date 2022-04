Szczupła Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie w ognistej kreacji. Fani: "chyba idzie to w złą stronę"

Katarzyna Cichopek zamieściła na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie i wywołała nim prawdziwą burzę komentarzy. Choć gwiazda " M jak miłość " i prowadząca " Pytania na śniadanie " uchodzi za jedną z największych ulubienic widzów, tym razem nie wszyscy byli dla niej łaskawi. Niektórzy z internautów stwierdzili, że aktorka za bardzo eksperymentuje z filtrami, aplikacjami i nie tylko, a na fotografii trudno ją rozpoznać. W komentarzach obserwatorzy ironicznie pytali kto taki jest na zdjęciu. Przesadzają, czy może tym razem Katarzyna Cichopek przesadziła? Jej najnowszy post mocno podzielił jej fanów. Fani nie poznali Katarzyny Cichopek na nowym zdjęciu. Przesada?! Katarzyna Cichopek jest jedną z tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami kulisami swojego życia i są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Prowadząca "Pytania na śniadanie" na swoim Instagramie zamieszcza zarówno rodzinne zdjęcia, nowinki z życia zawodowego, a także pełno selfie i kadrów, które zwyczajnie pokazują jej codzienność. Tym razem gwiazda "M jak miłość" postanowiła pokazać się w nieco innym wydaniu. Katarzyna Cichopek zamieściła zdjęcie, na którym jest w pięknym makijażu i z uśmiechem od ucha do ucha. Problem jednak polegał w tym, że niektórzy z internautów nie byli w stanie jej rozpoznać. Obserwatorzy stwierdzili, że gwiazda coraz mniej przypomina siebie: - Ile jest Kasi Cichopek w Kasi Cichopek? Z dnia na dzień coraz mniej 😮 - Zgadzam się. Patrząc na zdjęcie zastanawiam się czy to Kasia Cichopek. Niestety coraz mniej podobna do siebie - Dobrze, ale jakoś te zęby za duże, wygląda w nich poważniej, tak to widzę. - Obawiam się , ze to Facce App dodaje taki piękny uśmiech 😃 i masę filtrów . Szkoda bo Kasia to...