Katarzyna Cichopek odeszła z "M jak miłość", a wątek Kingi Zduńskiej wkrótce zniknie z serialu? Jest komentarz gwiazdy TVP! Katarzyna Cichopek odpowiedziała na pytania zaniepokojonych fanów, którzy zaczęli dopytywać, czy aktorka jeszcze pojawi się na planie hitu Telewizyjnej Dwójki. Zobaczcie, co napisała Katarzyna Cichopek! Katarzyna Cichopek odpowiada na pytania fanów Katarzyna Cichopek już od wielu lat jest gra jedną z najważniejszych bohaterek w "M jak miłość". Aktorka jakiś czas temu przyznała, że początkowo miała zagrać tylko epizod, jednak widzowie tak ją polubili, że jej rola została rozbudowana. Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie "M jak miłość" bez serialowej Kingi Zduńskiej! Ostatnio Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci zdjęcie, które z pewnością mogło wywołać niepokój wśród fanów serialu TVP. Aktorka pokazała bowiem fotkę z planu i zdradziła, że był to jej ostatni dzień zdjęciowy... Na szczęście Katarzyna Cichopek dodała, że znika z "M jak miłość", ale tylko na miesiąc! Rodzinka jak z obrazka 🥰 mój ostatni dzień zdjęciowy... przed przerwą 😅 do zobaczenia za miesiąc, na planie "M jak miłość" , a przed telewizorami widzimy się normalnie w poniedziałki i we wtorki ❤️- napisała wówczas gwiazda. Teraz okazuje się, że część fanów wciąż martwi się, że Katarzyna Cichopek jednak już nie wróci do "M jak miłość". Pod najnowszym zdjęciem gwiazdy na Instagramie pojawiły się pytania dotyczące jej roli w serialu TVP. Jak odpowiedziała? - Kasiu czy to prawda że odchodzisz z M jak Miłość? Nie rób nam tego- napisała fanka. nieprawda. 😘- zapewniła aktorka. - Czemu pani odchodzi z M jak miłość-...