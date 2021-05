Katarzyna Cichopek pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Fanka:  "Jak turecka księżniczka"

Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznoścowych urocze zdjęcie z mężem. Do niedawna na Instagramie gwiazdy " M jak miłość " pojawiały się głównie stylizacje i projekty, w których bierze udział, a od pewnego czasu na oficjalnym koncie aktorki pojawiają się jej zdjęcia z mężem, Marcinem Hakielem. Fani są pod wrażeniem ich nowej fotografii i podsumowują, że miłość widać gołym okiem! Katarzyna Cichopek pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Jest bardzo romantyczne! Historia miłości Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to niemal gotowy sceniariusz filmu romantycznego. Para poznała się w " Tańcu z gwiazdami " i choć początkowo spekulowano, że ich związek to jedynie celowy zabieg, mający promować program, szybko okazało się, że tancerz i aktorka naprawdę są razem. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel 20 września 2008 roku wzięli bajkowy ślub w Zakopanem i od tego czasu są razem, wychowując dwójkę dzieci: Adama i Helenę. Teraz aktorka opublikowała romantyczne zdjęcie z mężem z majówki, którą rodzinnie spędzali w Gdyni i napisała: Majówkowe LOVE 🤍 #majówkowelove #couplegoals #couple #husbandandwife - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek pod wspólnym zdjęciem. Fani są zachwyceni romantyczną fotografią gwiazdy "M jak miłość" i podkreślają, że para ma świetną relację, a miłość widać na pierwszy rzut oka: Sliczna z Was para Lubię na Was patrzeć 😃pięknie ❤️ dużo miłości No i super! Miłość jest wszystkim! Sami spójrzcie! Zobacz także: Katarzyna Cichopek w ultra modnym beżowym trenczu za niemal 2 tys. zł. Niemal identyczny znajdziecie w Sinsay za 119 zł. ...