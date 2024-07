Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzili niedzielne wydanie programu "Pytanie na śniadanie", które dla prowadzących i zaproszonych gości nie było łaskawe, a wszystko ze względu na pogodę - przez Warszawę przeszła bowiem spora burza! Ulewny deszcz nie popsuł jednak humoru prezenterce, która tego dnia miała na sobie dwa podobne komplety w różnych kolorach.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jeszcze tydzień temu odpoczywali w Zakopanem, teraz już jednak wrócili do pracy - prowadzili weekendowe wydania "Pytania na śniadanie". To niedzielne okazało się burzliwe, a że część rozmów prowadzona jest w studiu na zewnątrz, nie było łatwo:

Parasol okazał się więc niezbędny!

Katarzyna Cichopek po wyjściu ze studia zmieniła swój outfit - wybrała niemal identyczny komplet jak na wizję, ale w pomarańczowym kolorze. Całość uzupełniły skórzana torba marki Coccinelle, warta około 900 złotych oraz wygodne trampki na wysokiej, jutowej podeszwie.

Ulewny deszcz nie popsuł humoru Katarzynie Cichopek - gwiazda "M jak miłość" uśmiechała się do fotoreporterów. My zwróciliśmy również uwagę na ciekawą fryzurę aktorki i prezenterki, a mianowicie warkocze na głowie. Udane uczesanie?

A może uśmiech na twarzy aktorki to zasługa ostatniego sukcesu? Cichopek została umieszczona na liście najcenniejszych kobiecych marek osobistych Forbesa i to na wysokim, czwartym miejscu (zaraz za Igą Świątek, Anną Lewandowską i Magdą Linette):

Silna marka osobista to dla mnie możliwość wyrażania siebie i wspierania kobiecości. Po 23 latach pracy, wiem ile wyzwań i porażek kryje się za słowem rozwój. To droga utkana z ryzyka i odwagi, którym towarzyszy wiele emocji. Siłę i równowagę znajduję w zmienności, bo kobiecość to szacunek do siebie o różnych obliczach - pisała gwiazda.