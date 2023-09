Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pakują się na weekendowy wypad. Miny mają nietęgie

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nabiera rozpędu. Para coraz poważniej myśli o wspólnych planach. W przyszłości mają razem zamieszkać, nic więc dziwnego, że i Sylwestra spędzą w swoim towarzystwie. Okazuje się, że na tą wyjątkową okoliczność mają równie wyjątkowe plany! Gdzie się wybierają? Sylwestrowe plany Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to zdecydowanie największe zaskoczenie tego roku- aktualnie to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że internauci uwielbiają śledzić ich wspólne losy. Ostatnio media obiegła informacja, że Maciej Kurzajewski oświadczył się Katarzynie Cichopek w Nowym Jorku ! Coraz częściej słyszymy też o poważnych planach kupna domu i wspólnego zamieszkania. Pojawia się więc pytanie, jak zakochani zamierzają spędzić wyjątkowy czas w grudniu. Póki co Katarzyna Cichopek wspólnie z córką, Helenką, przygotowuje się już na święta . A jak wyglądają jej sylwestrowe plany? Aktorka tą wyjątkową noc zamierza ponoć spędzić ze swoim ukochanym, w równie wyjątkowym miejscu! Zobacz także: Katarzyna Cichopek świętuje imieniny! Pokazała wzruszające zdjęcie Jak podaje portal Fakt.pl uwielbiany przez widzów duetu prowadzących "Pytanie na śniadanie" marzy o podróży do Izraela: — Rozmawiają o tym z Kasią. Mówią, że niedługo na pewno wrócą do Jerozolimy. Możliwe, że jak nie będą mieli żadnych obowiązków zawodowych, to powitają tam nawet nowy rok. Bardzo by chcieli, by tak się stało, bo byłoby to dla nich ogromnie symboliczne. Od kiedy ogłosili tam swój związek, zaczął się dla nich w końcu nowy rozdział. A gdzie nie lepiej witać nowego roku, jak nie w miejscu, które kojarzy się ze zmianami? - podaje informator portalu...