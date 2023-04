Katarzyna Cichopek pochwaliła się wakacyjną stylizacją. Wygląda jak księżniczka Dubaju

Katarzyna Cichopek w programie "Pytanie na śniadanie" uchyliła rąbka tajemnicy o swoim związku z Maciejem Kurzajewskim. Prowadząca poranny hit Telewizyjnej Dwójki zdradziła przed kamerami, jak wyglądają jej poranki z ukochanym! Takiego wyznania partnerki Macieja Kurzajewskiego nie spodziewał się chyba nikt. Sprawdźcie, co powiedziała Katarzyna Cichopek! Katarzyna Cichopek zdradziła, jak wyglądają jej poranki z Maciejem Kurzajewskim Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od kilku miesięcy nie ukrywają swojego szczęścia. Gwiazda TVP związała się ze swoim kolegą z "Pytania na śniadanie" po rozstaniu z mężem, Marcinem Hakielem. O tym, że prowadzący program TVP są parą dowiedzieliśmy się na początku października br. Poinformowała o tym, była żona Macieja Kurzajewskiego. Dziś Katarzyna Cichopek chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze swoim partnerem- ostatnio Katarzyna Cichopek pokazała nagranie z Wigilii z Maciejem Kurzajewskim i rodziną. Teraz gwiazda TVP zaskoczyła wyznaniem o porankach z nowym partnerem! Katarzyna Cichopek w "Pytaniu na śniadanie", podczas rozmowy z gościem, który zaprezentował sztukę żonglerki, opowiedziała o porannych rytuałach. My rano jesteśmy zdolni tylko zrobić kawę i śniadanie w tym samym czasie. To są nasze zdolności koordynacyjne- wyznała uśmiechnięta gwiazda. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają zaskakujące plany na Sylwestra: "Bardzo tego potrzebują" Co ciekawe, sam Maciej Kurzajewski również jakiś czas temu opowiedział o porankach z Katarzyną Cichopek. Dziennikar w wywiadzie dla Faktu zdradził wówczas, jak spędza czas z ukochaną. Aktywnie w każdym wymiarze, to jest coś, co nas łączy. Ale też gramy. Kasia nadaje ton, jeśli chodzi o gry planszowe, bo dzieci Kasi je lubią. Uwielbiamy kino, cieszy...