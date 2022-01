Katarzyna Cichopek pochwaliła się radosną nowiną, a fani gratulują! 

Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci swoje najnowsze zdjęcie, a internauci zachwycili się jej stylizacją! Gwiazda serialu "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała się w pięknym beżowym swetrze za grosze. Wiemy gdzie go kupicie! Ten sweter to prawdziwy hit. Katarzyna Cichopek w swetrze za 38 złotych Katarzyna Cichopek uwielbia drogie i markowe ubrania, ale często pokazuje się również w kreacjach z popularnych sieciowek, w których można się ubrać za niewielkie pieniądze. Ostatnio gwiazda TVP pokazała się w seksownej, dzianinowej sukience za ponad 1600 złotych, a teraz wybrała piękny beżowy sweterek za... 38,49 złotych! Katarzyna Cichopek połączyła go z plisowaną spódnicą w różowym kolorze. Internauci są zachwyceni najnowszą stylizacją prowadzącej "Pytanie na śniadanie"! - Pięknie Pani Kasiu 😍😍 - Cudownie 🙌❤️ - Piękna, jak zawsze 😍❤️ - Pięknie wyglądasz Kasiu ❤️❤️❤️🤩🤩🤩🔥🔥🔥- komentują fani. Okazuje się, że sweter w którym pokazała się Katarzyna Cichopek znajdziecie na internetowej stronie marki Pakuten. Beżowy rozpinany sweter idealnie sprawdzi się nie tylko do eleganckich spódnic, ale również do jeansów. Podoba się Wam najnowszy look Katarzyny Cichopek? Zobacz także: Kasia Cichopek za swoje śniegowce zapłaciła fortunę! My znaleźliśmy niemalże identyczne za 70 złotych Katarzyna Cichopek w beżowym swetrze za 38 złotych. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna...