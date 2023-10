Czymże jest program na żywo bez wpadek? Niestety każdy musi przez to przejść! Niedawno przydarzyło się to również Marcie Surnik podczas pasma "Czerwony dywan" w "Pytaniu na śniadanie". Dziennikarka z pasją i pełnym przejęciem opowiadała o jednej z inwestycji najpopularniejszego Youtubera w Polsce tylko, że... zupełnie pomyliła jego pseudonim! Co więcej, nikt w programie nie wychwycił tego błędu! Koniecznie zobaczcie, zabawną wpadkę dziennikarki.

Reklama

W programach na żywo bardzo łatwo zaliczyć wpadkę, te najbardziej spektakularne do tej pory przydarzały się Marzenie Rogalskiej - to właśnie pod nią pechowo zarwał się hamak i niestety to ona stała się ofiarą komentowanego na całym świecie numeru pana Ząbka! Z pewnością nikt nie chciałby być na jej miejscu, kiedy przebito jej rękę gwoździem!

Zobacz także: To jedna z większych wpadek w "Pytaniu na Śniadanie"! Marzena Rogalska zapamięta ją do końca życia

To właśnie Karola Wiśniewskiego znanego w sieci jako Friz, dziennikarka "Pytania na Śniadanie" pomyłkowo nazwała... Zobaczcie wideo, aby dowiedzieć się jak!