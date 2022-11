Katarzyna Cichopek jest jedną z największych gwiazd „ M jak miłość ”. W ostatnim sezonie jej postać pojawiała się w serialu wyjątkowo często, ale teraz wszystko się może zmienić. Aktorka niebawem rozpocznie nową pracę w telewizji śniadaniowej i razem z Maciejem Kurzajewskim poprowadzi „Pytanie na śniadanie”. Nowa praca wymaga od aktorki odpowiedniego przygotowania do każdego programu, a to jest dosyć czasochłonne, szczególnie na początku. Czy to oznacza, że Katarzyna Cichopek zniknie z „M jak miłość” albo jej rola zostanie znacznie ograniczona? Katarzyna Cichopek zrezygnuje z roli w "M jak miłość"? W ostatnim sezonie „M jak miłość” serialowa postać Katarzyny Cichopek pojawiała się wyjątkowo często. Kinga sama zajmowała się domem, dziećmi i prowadziła bistro, kiedy jej mąż pracował w delegacji. Wszystko to sprawiło, że w małżeństwie Zduńskich pojawiły się poważne problemy, które narastały, kiedy Piotrek wyjechał służbowo do USA z młodą prawniczką, a jego żona sama musi się mierzyć z kłopotami z Lenką, która od dłuższego czasu ma poważne problemy w szkole. W nowym sezonie „M jak miłość” zapowiadało się, że wątek pary nadal będzie jednym z ważniejszych, ale teraz może się to okazać niemożliwe... Od kiedy Katarzyna Cichopek zacznie pojawiać się w roli prowadzącej „ Pytanie na śniadanie ” może mieć mniej czasu na zdjęcia na planie „M jak miłość”. Gwiazda nie zdecydowała się jeszcze na komentarz w tej sprawie, ale wydaje się jednak, że poradzi sobie z obowiązkami i tak jak dotychczas widzowie serialu nadal będą oglądali gwiazdę w roli Kingi Zduńskiej. W końcu wszyscy są ciekawi czy jej serialowe małżeństwo przetrwa! Zobacz także: Nowy mężczyzna w życiu Lilki w "M jak miłość"! Jest od...