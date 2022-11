Katarzyna Cichopek pokazała wzruszające wideo: "Cześć kochanie, Helenka Cię tak kocha"

Katarzyna Cichopek od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z Heleną. Do tej pory gwiazda "M jak miłość" chwaliła się sukcesami córki czy publikowała ich wspólne zdjęcia z wakacji, a teraz zdecydowała się pokazać jak w weekend spędzają czas na Farmie dyniowej ubrane w niemal identyczne stylizacje. Trzeba przyznać, że Helenka to urodzona modelka i na zdjęciach wygląda rewelacyjnie. To trzeba zobaczyć! Katarzyna Cichopek w identycznych stylizacjach z córką! Katarzyna Cichopek słynie z idealnych i dopracowanych w każdym calu stylizacji. Zestawy, które gwiazda "Pytania na śniadanie" prezentuje na swoim Instagramie są inspiracją dla tysięcy kobiet, a tym razem aktorka pokazała, że również jej córka to urodzona modelka. Katarzyna Cichopek i Helenka w rockowych stylizacjach z czernią w roli głównej prezentują się obłędnie. A co ciekawe marynarka, którą wybrała gwiazda, jest dostępna w Mohito za 139 zł! To idealny model na jesień 2021! Zobacz także: Katarzyna Cichopek pozuje w bieliźnie, a Internauci patrzą tylko na jej… kuchnię. O co chodzi? Katarzyna Cichopek wygląda rewelacyjnie na zdjęciu z córką w podobnych stylizacjach. Gwiazda "M jak miłość" do tej pory nie decydowała się na tzw. matchy-matchy, które już od dawna podbija Internet, ale teraz to się może zmienić! Idealną marynarkę na jesień kupimy w salonach Mohito. Model, który wybrała Katarzyna Cichopek jest dostępny w aktualnej kolekcji marki za 139 zł. Ciemnoszara marynarka idealnie sprawdzi się zarówno do skórzanej spódnicy, jak i jeansów czy czarnych skórzanych spodni. Katarzyna Cichopek doskonale wie, że dopełnieniem każdej stylizacji...