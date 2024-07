Katarzyna Cichopek opublikowała na swoim instagramowym koncie zdjęcie sprzed Opery w Wiedniu i przy okazji zauroczyła fanów nową kreacją. Zobaczcie, jak się zaprezentowała.

Katarzyna Cichopek zadaje szyku w seksowej kreacji

Katarzyna Cichopek do stolicy Austrii wybrała się razem z ekipą teatralną, w skład której wchodzi też jej serdeczny kolega, Marcin Mroczek. Artyści wystawiali tam spektakl "Mayday 2" dla polskich widzów. Biorąc pod uwagę reakcje internautów, którzy mieli okazję zobaczyć sztukę, całość wypadła bez zarzutu. Większość komentujących skoncentrowała się jednak na sukni, w jakiej zapozowała gwiazda TVP.

Wiedeń zdobyty. Dziękujemy wspaniałej polskiej publiczności za tak miłe przyjęcie naszego spektaklu "Mayday 2" - napisała celebrytka

Instagram/@katarzynacichopek

Gospodyni "Pytania na śniadanie" zdobywała Wiedeń w dopasowanej sukience z rozcięciem, odkrywającej ramiona. Ten wybór przypadł do gustu fanom gwiazdy:

- Jak zawsze mistrzowsko pani wygląda. Cudo! - Piękna sukienka - Super sukieneczka - Jak zawsze pięknie - komplementowali ją

Instagram / katarzynacichopek

Kobaltowa kreacja przypominała tę, którą Katarzyna Cichopek miała na sobie podczas marcowego półfinału "You Can Dance". Już wtedy fani 40-latki zauważyli, że jest to ewidentnie "jej kolor", a i krój dobrze podkreśla jej kobiecą sylwetkę. Co ciekawe, celebrytka obie sukienki zestawiła z tą samą parą kremowych szpilek.

Jak wam się podoba kobaltowa kreacja Katarzyny Cichopek? Gwiazda coraz częściej w swoich stylizacjach stawia właśnie na ten kolor!

AKPA/Kurnikowski

Instagram/@katarzynacichopek