Paulina Smaszcz nie musiała długo czekać na odpowiedź Katarzyny Cichopek na jej atak. Gwiazda "M jak miłość" opublikowała zdjęcie z wakacji, na których przebywa z Maciejem Kurzajewskim. Krótki opis nie może być bardziej wymowny. Fani są zachwyceni:

Kasia, głowa do góry do góry i do przodu!

Zobaczcie sami!

Paulina Smaszcz, kiedy dowiedziała się, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają urlop na greckiej wyspie, gdzie wcześniej sama jeździła z prezenterem i swoimi synami, nie wtrzymała. W sieci opublikowała ostry jak nigdy wpis, zarzucając parze kolejne kłamstwa. Tym razem jednak użyła nieco obraźliwych porównań:

Do tego stwierdziła, że Cichopek (którą nazywa konkubiną) "brakuje klasy, wstydu, a nawet mózgu":

Co na to Katarzyna? Gwiazda "Pytania na śniadanie" nie ma zamiaru przejmować się wpisami Smaszcz. Wstawiła uśmiechnięte zdjęcie prosto z morza i napisała:

Dodała również ciekawe "hashtagi":

Wpis aktorki i prezenterki spotkał się z ciepłym przyjęciem przez jej fanów, polubił go również sam Maciej Kurzajewski. Internauci piszą:

Kasia, głowa do góry do góry i do przodu! Jeden miał nie komentować, jak sobie nie radzi to komentuje. Druga co rusz coś wyciąga... Współczuję Wam, że musicie czytać te wypociny.