Katarzyna Cichopek pochwaliła się nowym zdjęciem w zimowej stylizacji i zachwyciła swoje fanki. Klasyczny wiązany płaszcz w nowej odsłonie kolorystycznej skradł to zdjęcie i zebrał mnóstwo komplementów. Nie jest tani, ale modele w tym samym stylu znajdziecie w sieciówkach. Tylko spójrzcie na ten look Katarzyny Cichopek, z pewnością fanki aktorki zainspirują się tą stylizacją... Katarzyna Cichopek nie boi się mocnych kolorów! Ten płaszcz to prawdziwa perełka! Katarzyna Cichopek już od kilku miesięcy dba o formę, regularnie ćwiczy i zdrowo się odżywia. Gwiazda "M jak miłość" ostatnio pochwaliła się zdjęciem i odważnie wyeksponowała szczupłą talię , a teraz znów zaskoczyła swoje fanki piękną zimową stylizacją. Aktorka nie ukrywa, że nie boi się mocnych kolorów i chętnie wykorzystuje je tworząc zimowe zestawy. Ten look z fioletowym wełnianym płaszczem marki Patrizia Aryton skradł serca obserwatorek Katarzyny Cichopek. Internautki są zachwycone nie tylko kolorem, ale i ponadczasowym krojem... Piękny płaszczyk Super zestawienie kolorów . Uwielbiam takie połączenie 👌 Piękny kolor😍 Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała brzuch, a fani ruszyli z gratulacjami! Model płaszcza, który wybrała Katarzyna Cichopek na wyprzedaży kosztuje 1599 zł i jest przeceniony z 2999 zł. To dość duży wydatek, ale jeśli ten fason przypadł Wam do gustu warto poszukać go w topowych sieciówkach. W Sinsay podobny krój w klasycznych kolorach na wyprzedaży kupimy już za 89 zł.