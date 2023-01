50. urodziny Macieja Kurzajewskiego. Taki prezent sprawiła mu Katarzyna Cichopek [ZDJĘCIE]

Paulina Smaszcz po przepełnionym żalem oraz uszczypliwymi uwagami komentarzu z okazji 40. urodzin Katarzyny Cichopek, ponownie zabrała głos na temat jej związku ze swoim byłym mężem. Gwiazda "M jak miłość" i Maciej Kurzajewski postanowili oficjalnie potwierdzić, że są razem tuż po tym, jak w sieci wybuchła burza, z powodu wypowiedzi Pauliny Smarszcz. To, co internauci zobaczyli pod postem prezentera, odbiegało od tego, co jego była żona napisała chwilę wcześniej na profilu Cichopek. O co chodzi? Paulina Smaszcz reaguje na wpis Macieja Kurzajewskiego o związku z Katarzyną Cichopek Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek. Świętowali 40. urodziny aktorki w Izraelu. Zanim jednak zdecydowali na ujawnienie swojej relacji na Instagramie Katarzyny Cichopek pojawił się mocny komentarz od byłej żony Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz zaatakowała Katarzynę Cichopek w 40. urodziny , wywlekając na światło dzienne prywatne brudy. Nie ukrywała swojego żalu, a jej komentarz mocno uderzył w ukrywaną do tej pory relację prowadzących "Pytanie na śniadanie": Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo KŁAMCY tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu. Zobacz także: Maciej Kurzajewski już nie ukrywa związku z Katarzyną Cichopek. "Cieszę się, że..." Komentarz jednak zniknął z sieci dość szybko. Ponownie jak kolejny, tym razem pod wspólnym zdjęciem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na jego profilu: Nareszcie! Wszystkiego najlepszego Przy drugim podejściu Paulina Smaszcz postanowiła złożyć gratulacje byłemu mężowi i nowej wybrance....