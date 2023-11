Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są rodzicami dwójki dzieci: 10-letniego Adama i 6-letniej Heleny. Ich małżeństwo przechodziło przez różne kryzysy, ale wszystkie udało im się pokonać. Niedawno para świętowała 11. rocznicę ślubu. Wspólnie występują też w programie "Czar par" i zdecydowali się na szczery wywiad dla magazynu "Dobry Tydzień", w którym po raz pierwszy powiedzieli tak dużo na temat wychowania swoich dzieci. Zobaczcie, jaki model rodzicielstwa wybrali!

Gwiazda "M jak miłość" zdradziła, że stara się być mamą, która jest blisko swoich dzieci i zawsze ich wspiera. Dodała też, że jest zainteresowana ich życiem i stawia przede wszystkim na wspólnie spędzony czas i rozmowę.

Marcin Hakiel potwierdził słowa Katarzyny Cichopek i dodał, że nie są typem rodziców, którzy siadają z dziećmi i "wygłaszają kazanie". Wręcz przeciwnie, stawiają na swobodną rozmowę przy okazji wspólnie spędzanego czasu.

Bierzemy czynny udział w tym, co robią, czym się interesują. Nie chcemy, aby nasza relacja z nimi ograniczała się do tego, że wracamy z pracy, wygłaszamy kazanie, że trzeba tak i tak. Zwłaszcza z naszym 10-letnim synem nauka sprawdza się najlepiej podczas różnych aktywności. Wychodzimy pokopać piłkę i właśnie wtedy w naturalny sposób opowiadam mu o ważnych życiowych sprawach, odpowiadam na jego pytania. Cenimy też nasz wspólny czas na dywanie, całą czwórką, kiedy gramy w planszówki, żartujemy, śmiejemy się, rozmawiamy. To bardzo zbliża - wyjaśnił Marcin Hakiel.