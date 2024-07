Katarzyna Cichopek od ponad 20 lat gra w serialu "M jak miłość" i jest doskonale znana polskiej widowni. Ostatnio jednak kariera aktorki nabrała zawrotnego tempa - w ubiegłym roku została prowadzącą "Pytania na śniadanie", a ponadto coraz częściej widzimy ją również w roli prezenterki podczas największych eventów i festiwali. Przypomnijmy, że ostatnio Katarzyna Cichopek zaliczyła swój debiut w Opolu, gdzie u boku Macieja Kurzajewskiego poprowadziła 59. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.

Oprócz tego, Katarzyna Cichopek jest również świetną tancerką i nie raz podziwialiśmy jej umiejętności taneczne. Aktorka jest więc bardzo zapracowana, jednak ma swój plan B na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Ten pomysł zrodził się w jej głowie, gdy wybuchła pandemia i gwiazda szybko wprowadziła go w życie.

Z Katarzyną Cichopek mieliśmy okazję porozmawiać podczas 59. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie wtedy gwiazda opowiedziała nam o swojej marce biżuteryjnej, YACICHOPEK. Aktorka wpadła na pomysł założenia takiego biznesu, gdy wybuchła pandemia. Jak wiadomo, wtedy nikt nie wiedział, co przyniosą kolejne dni, miesiące, lata... Z tego też względu Katarzyna Cichopek postanowiła nie siedzieć z założonymi rękoma, tylko ruszyła z nowym biznesem, o którym właśnie nam opowiedziała.

- To jest pasja, ale też odpowiedź trochę na pandemię i na to, że wszystko właściwie stanęło w miejscu i nie bardzo wiedziałam, w którą stronę to się rozwinie. Wszyscy żyliśmy w jakimś stresie, ja nie wiedziałam, czy wrócimy na plan serialu. Jeszcze nie byłam prowadzącą "Pytania na śniadanie" i trochę nie ukrywam, miałam taki stres, więc stwierdziłam, że muszę wymyślić jakieś nowe zajęcie - mówi nam gwiazda.