Katarzyna Cichopek bez grama makijażu! Takie zdjęcia to rzadkość [PAPARAZZI]

Katarzyna Cichopek ma za sobą naprawdę wyjątkowe chwile. W miniony weekend gwiazda TVP poprowadziła 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki 2022 w Opolu. Na scenie Katarzynie Cichopek partnerował Maciej Kurzajewski, z którym na co dzień prowadzi "Pytanie na śniadanie". Okazuje się, że w Opolu gwiazdy TVP zamieszkały w tym samym hotelu, a paparazzi "przyłapali" ich, jak razem wybrali się na próbę przed festiwalem. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Opolu Wokół Katarzyny Cichopek od kilku miesięcy jest naprawdę głośno. Od kiedy gwiazda TVP ogłosiła rozstanie z Marcinem Hakielem, a tancerz w "Mieście kobiet" zasugerował, że jego żona poznała kogoś, chyba wszyscy śledzą dalsze losy gwiazdy TVP. Ogromne emocje wzbudza relacja Katarzyny Cichopek z jej kolegą z "Pytania na śniadanie". W miniony weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzili razem festiwal w Opolu , a teraz okazuje się, że paparazzi zrobili zdjęcia, jak gwiazdy TVP razem wychodzą z hotelu i jadą na próby przed festiwalem! Spójrzcie tylko na TE zdjęcia. Zobacz także: Katarzyna Cichopek nową jurorką w "You Can Dance"? Mamy komentarz gwiazdy Katarzyna Cichopek na scenie w Opolu pokazała się m.in. w seksownej sukni z głębokim dekoltem, ale poza sceną gwiazda TVP stawiała na nieco luźniejszy look. Na próby wybrała krótką kwiecistą sukienkę, którą połączyła ze sportowymi butami. Patrząc na zdjęcia paparazzi możemy zauważyć, że Katarzynie Cichopek dopisywał dobry humor. Zobacz także: Katarzyna Cichopek przerywa milczenie: "To jest dla mnie trudny rok" Katarzyna Cichopek w rozmowie z Party.pl nie ukrywała, że poprowadzenie festiwalu w Opolu było jej marzeniem od dziecka, a w miniony weekend udało się je spełnić. Gwiazda TVP zdradziła nam, że na scenie...