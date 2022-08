Katarzyna Cichopek chwali się nową fryzurą! "Super koloryzacja"

Katarzyna Cichopek idzie jak burza! Gwiazda serialu "M jak miłość" może pochwalić się kolejnym zawodowym sukcesem - właśnie została nową prowadzącą programu "Pytanie na Śniadanie". W ostatni weekend razem z Maciejem Kurzajewskim zadebiutowała na kanapie porannego programu TVP 2 i wypadła rewelacyjnie! My postanowiliśmy przyjrzeć się jej talentowi pod innym kątem - mowa o jej wspaniałych, bardzo kobiecych stylizacjach, które sprawiły że Kasia Cichopek stała się jedną z największych polskich ikon mody, a wiele Polek coraz częściej się na niej wzoruje. Zebraliśmy dla was 10 najlepszych stylizacji Cichopek z ostatnich miesięcy. Oto one! Szukasz butów, które będą pasować do każdej stylizacji? Wejdź na tę stronę i wykorzystaj oferowane Eobuwie kody rabatowe . Najlepsze stylizacje Katarzyny Cichopek Zobacz także: Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoją zapomnianą pasją! Czy znów do niej wróci? 1. Katarzyna Cichopek pojawiła się ostatnio na prezentacji ramówki TVP i wyglądała zjawiskowo! Gwiazda zdecydowała się na piękną połyskującą spódnicę maxi, którą zestawiła z topem w tym samym kolorze. Wyglądała jak hollywoodzka gwiazda! 2. Wybór numer dwa padł na typowo letni look. Co prawda, prawie już pożegnaliśmy już lato, ale patrząc na piękną kwiecistą sukienkę Kasi Cichopek, przypominają nam się najpiękniejsze letnie dni! 3. Kolejny najlepszy look Kasi Cichopek to znów sukienka! Zgadza się, gwiazda "M jak miłość" właśnie w sukienkach czuje się najlepiej. Najczęściej stawia na sukienki o długości maxi, i najlepiej na te w intensywnych kolorach. Jak widzicie poniżej, ostatnio wybór padł na piękną żółtą kopertową sukienkę złote sandałki z kokardkami. Zakochaliśmy się! 4. A czy...