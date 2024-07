Katarzyna Bosacka zdradziła, jaki jest przepis na udany związek! W wywiadzie dla "Show" gwiazda opowiedziała o miłości do swojego męża i o życiu pomiędzy dwoma krajami - Polską i Stanami Zjednoczonymi. Katarzyna Bosacka jest żoną Marcina Bosackiego, ambasadora Rzeczpospolitej w Kanadzie. Para związana jest ze sobą od 19 lat i doczekała się czwórki dzieci. W rozmowie gwiazda przyznała, jak wygląda ich życie naprawdę i czy czasem zdarzają im się kłótnie:

Katarzyna Bosacka zdradziła też, jaki jest jej przepis na udany związek. Dziennikarka przyznała, że nie do końca popiera sesje w kolorowych magazynach i publiczne opowiadanie o swojej miłości:

Najgorsze to opowiedzieć w kolorowej prasie, jak to się kochamy, a potem się rozwieść. Ważne jest, żeby dużo rozmawiać, interesować się tym, co robi partner, podziwiać go. My współdziałamy zawodowo, ale każde z nas ma też swoją przestrzeń, swoje zainteresowania i pasje. To zdrowe.