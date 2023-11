Nowy konflikt wśród gwiazd, tym razem uczestniczek programu "Agent Gwiazdy"! Kasia Wołejnio na swoim Instagramie pokazała esmesy, jakie otrzymała od Violi Kołakowskiej. A w nich pełno przekleństw, gróźb i wyzwisk! O co poszło?

Ich konflikt rozpoczął się już na planie "Agenta". W poprzednim odcinku panie zerwały sojusz i wzajemnie się atakowały. Ale trzeba przypomnieć, że program był nagrywany kilka tygodni temu. Emocje jednak nie opadły, a jest wręcz na odwrót - zacięta wojna trwa! Gwiazda programu "Żony Hollywood" pokazała smsy, jakie otrzymała od Violi Kołakowskiej kilka dni temu!

Uwaga gotowi jesteście? Podobno jak Viola twierdzi to ja mam z nią problem, a nie ona ze mną! Haha zobaczcie jaką ma klasę ta kobieta. Tomkiem niech mnie nie straszy bo mnie nie wystraszy! - zaczęła Kasia na InstaStories.

Następnie Katarzyna opublikowała wiadomości otrzymane od Violi. Była partnerka Tomasza Karolaka nie oszczędza "koleżanki" z programu. Grozi jej, że "nie zrobi" już niczego w Polsce. Ale nie tylko:

Odpier***dol się ode mnie raz na zawsze rozumiesz?! Pożałujesz każdego słowa wypowiedzianego na mój temat. W tym kraju, gwarantuję Ci, nic nie zrobisz. I nie wymyślaj sobie historii. Lubisz mieszać w życiu ludziom prawda? To do Ciebie wszystko Kasia wróci W Polsce nie masz już czego szukać medialnie, to mogę Ci obiecać. Wjeb***sz się ludziom w życie, bo im zazdrościsz czy tak nienawidzisz, bo Cię ktoś skrzywdził? Nie jesteś w stanie zatrzymać zła, które w sobie nosisz… Masakra, naprawdę - czytamy ze zrzutów ekranów zrobionych przez Kasię.