Kasia Tusk w ekspresowym tempie wróciła do formy po ciąży? Córka Donalda Tuska pochwaliła się swoim najnowszym zdjęciem, na którym pozuje w bardzo krótkiej sukience z głębokim dekoltem. Kreacja podkreśliła figurę młodej mamy, która dopiero co urodziła dziecko. Według doniesień medialnych Kasia Tusk urodziła zaledwie kilka tygodni temu i wszystko wskazuje na to, że autorka bloga Make Life Easier ma córeczkę!

Ostatnio młoda mama pochwaliła się pierwszą fotką ze spaceru z dzieckiem, a teraz pokazała, jak prezentuje się jej figura po ciąży. Zobaczcie ZDJĘCIE Kasi Tusk!

