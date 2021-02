Kasia Tusk wpłaciła na WOŚP pokaźną kwotę! W ten sposób spłaciła dług wdzięczności...

29. finał WOŚP już za nami. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbierało pieniądze, które były następnie rozliczane w około 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie! Do tej pory orkiestrze Jerzego Owsiaka udało się zebrać już ponad 127 milionów złotych, a to dopiero początek! Sztaby od wczoraj liczą pieniądze, wiele internetowych zbiórek wciąż trwa i nadal można licytować różne przedmioty! Czy w tym roku też padnie rekord? Przekonamy się już niebawem. Swoją cegiełkę na pomoc dzieciom dołożyło wiele gwiazd.

Kasia Tusk wspiera WOŚP!

Wśród nich znalazła się m.in. Kasia Tusk, która na konto orkiestry wpłaciła pokaźną kwotę! Ile dokładnie?

Drodzy rodacy, wszystko, dokładnie wszystko, każdy grosik wróci do Was już za w sumie kilka chwil w postaci sprzętu i naszych działań, które są codziennością Fundacji. Jeszcze raz powtórzę, cały świat w pandemii jest taki sam, a my dzisiaj całemu światu pokazaliśmy, że w tym bardzo strasznym czasie pandemii nie dość, że zaprosiliśmy wszystkich na bezpieczny spacer, to jeszcze z przytupem zagraliśmy i przytuliliśmy każdą dobrą okoliczność mając nadzieję, że tylko w ten sposób solidarnie możemy razem pokonać koronawirusa. Jesteśmy z Was dumni i z tej dumy po prostu pękamy – napisał tuż po finale Jurek Owsiak dziękując wszystkim, którzy wrzucili do skarbonek WOŚP pieniądze.

Kasia Tusk nie ukrywa, że razem ze wspólniczkami początkowo chciały przekazać na WOŚP zysk z zakupów w jej internetowym sklepie MLE. Ostatecznie się jednak na to nie zdecydowały. Powód? Stwierdziły, że jest sporo podobnych akcji i pewnie wiele osób obserwujących jej konto na Instagramie bierze w nich udział.

Nie chcemy przyczyniać się do chaosu w Waszych szafach i zachęcać do nieplanowanych zakupów (zwłaszcza, że wciąż trzymamy Was w niepewności na temat tego, jak będę wyglądały kolejne produkty). Pandemia zniweczyła nie jedną, a trzy kampanie reklamowe, które zawsze były dla nas sporym kosztem - to strata wizerunkowa, ale też więcej oszczędności - tłumaczyła swoją decyzję Tuskówna.

Dodała też, że skoro wielbicielki jej marki odzieżowej MLE nie opuściły ich nawet wtedy, gdy nie mogły zaprezentować nowych kolekcji, to chciałby spłacić ten dług wdzięczności zasilając konto orkiestry. Jaką kwotę przekazały na pomoc dzieciom?

W taki oto sposób spłacamy ten dług – do wospowej skarbonki wrzucamy 29 tysięcy złotych na 29 finał. Wiem, że takimi rzeczami nie powinniśmy się chwalić, ale myślę, że w tym przypadku możemy zrobić wyjątek - niech każdy przekrzykuje się w tym, ile cegiełek udało mu się dołożyć - rywalizacja tego jednego dnia, to coś za co naprawdę kocham Polaków – dodała Tusk.

Katarzyna Tusk przekazała na konto WOŚP 29 tysięcy złotych!

Instagram

Rodzice Kasi, Małgorzata i Donald Tuskowie, też wspiera fundację Jerzego Owsiaka.