Reklama

Nie milkną plotki na temat rzekomego błogosławionego stanu Kasi Tusk. Podobno córka byłego premiera RP jest bowiem w ciąży. Choć Kasia Tusk chciała jak najdłużej zatrzymać to w tajemnicy, wygadał się jej... tata! Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa zdradził, że chciałby, aby tym razem w jego rodzinie pojawiła się wnuczka. Wygląda na to, że to wyznanie byłego premiera skłoniło Kasię Tusk do bardzo osobistego i dającego do myślenia wpisu na Instagramie...

Zobacz także: Joanna Kulig i Kasia Tusk na okładce "Flesza"! Wkrótce zostaną mamami! Która z nich będzie miała synka?

Kasia Tusk w ciąży? Komentarz blogerki

Na Instagramie Kasi Tusk pojawił się właśnie wymowny wpis. Blogerka opublikowała na swoim koncie piękne zdjęcie ze swoim ukochanym, co do tej pory prawie w ogóle się nie zdarzało! Jeszcze bardziej zaskakuje wpis, jaki pojawił się pod fotografią.

- Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie. #ourbiggestproject - napisała Katarzyna Tusk.

Wygląda na to, że już teraz oficjalnie możemy jej złożyć serdeczne życzenia! Trzymamy kciuki, aby wszystko układało się po jej myśli! :)

POLECAMY: Kasia Tusk z zaokrąglonym brzuszkiem

Kasia Tusk jest w ciąży?!

Instagram

Reklama

Trzymamy za nią kciuki!