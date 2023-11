Pod koniec stycznia tego roku Kasia Tusk urodziła swoje pierwsze dziecko - córeczkę. Blogerka bardzo długo ukrywała swoją ciążę, nawet przed czytelniczkami. Dopiero w dniu swoich urodzin przyznała, że wraz z mężem, Staszkiem Cudnym, spodziewa się narodzin dziecka.

Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie - napisała wtedy Kasia Tusk.