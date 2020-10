Kasia Tusk pokazała pokój córki. Jest bardzo stylowo!

Kasia Tusk od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia swojej córeczki, ale są to bardzo rzadkie sytuacje. Jak wiadomo blogerka od początku zdecydowała, że będzie chroniła wizerunek córki i podobnie, jak Anna Lewandowska nie pokazuje twarzy dziecka. Do tej pory oficjalnie nie zdradziła też imienia dziewczynki.

Ostatnio Kasia Tusk ze względy na wietrzną pogodę spędziła dzień z córką w domu i pokazała, jak niespełna dwuletnia dziewczynka bawi się w swoim pokoju. Tym zdjęciem blogerka zachwyciła Internautów i przywołała miłe wspomnienia!

Kasia Tusk pokazała pokój córki, a w nim urocza... baza!

Wnętrza w mieszkaniu Kasi Tusk cechuje minimalizm z elementami stylu francuskiego. Króluje biel, a na ścianach zobaczymy sztukaterię i obrazy. Podobnie wygląda pokój córki blogerki. Na nowym zdjęciu, które córka byłego premiera opublikowała na Instagramie widać białe ściany, bogato zdobioną sztukaterię i zwiewne białe zasłony. Nawet meble są bardzo stylowe, choć w tym przypadku Kasia Tusk postawiła na delikatne pastelowe kolory. Na uwagę zasługują też obrazy na ścianie.

Aby urozmaicić dziewczynce zabawę, blogerka wybudowała tzw. "bazę" z kołdry zarzuconej na krzesła. Widać, że dziewczynka miło spędza czas wśród pluszaków i książek:

Dobra baza to podstawa gdy na zewnątrz 🌧🌪💨💦 - napisała Kasia Tusk na Instagramie.

Obserwatorki blogerki zachwycone zdjęciem, same wspominają czasy dzieciństwa, kiedy budowało się podobne bazy. Część Internautek zwraca też uwagę na bardzo stylowy pokoik dziewczynki. Widać, że każdy element wyposażenia pokoju jest dokładnie przemyślany:

Magiczne miejsce Ale uroczo 😍 Fajnie macie. Aż się zateskniło za dzieciństwem! 🖤 dziękuję Kasiu za przypomnienie, że czyniłam takie cuda kiedyś 😊 Baza❤️ ulubiona zabawa z dziecinstwa👌 Też miałam 😊 ale u mnie to nie była "baza" tylko "domek" 😁

Sami spójrzcie na urocze zdjęcie córeczki Kasi Tusk!

Blogerka, co jakiś czas publikuje zdjęcia z pokoju córeczki. Widać, że stylowe dodatki są na pierwszym miejscu.

Każde pomieszczenie w mieszkaniu Kasi Tusk jest urządzone z dbałością o najmniejsze detale.