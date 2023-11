Pod koniec stycznia tego roku Kasia Tusk została mamą po raz pierwszy. Właśnie wtedy przyszła na świat jej i jej męża Staszka Cudnego córeczka. Blogerka bardzo długo ukrywała wiadomość o ciąży i dopiero, gdy jej stan stał się zaawansowany, to zaczęła coraz chętniej zarówno pisać o ciąży, jak i pokazywać zdjęcia swojego brzuszka. Można było się więc spodziewać, że gdy Kasia Tusk zostanie mamą, to pójdzie w ślady gwiazd, m.in. Anny Lewandowskiej czy Mariny i nie pokaże swojej pociechy. Tak też się stało, nawet do tej pory Kasia Tusk nie zdradziła imienia córeczki. Tymczasem na swoim profilu na Instagramie w końcu zdecydowała się pokazać urocze zdjęcie z córeczką i mężem. Zobaczcie je poniżej!

Kasia Tusk pokazała córkę i męża

Kasia Tusk od lat jest związana ze Staszkiem Cudnym, który jest bratem Zosi, przyjaciółki i współtwórczyni bloga Kasi Make Life Easier. Blogerka nie była jednak chętna, by dopuszczać swoich fanów do prywatnych informacji. Nigdy nawet nie przyznała się, że wzięła ślub i dopiero, gdy wystawiła suknię ślubną na aukcję WOŚP sprawa wyszła na jaw. Teraz jednak Kasia Tusk zdecydowała się pokazać uroczą rodzinną fotografię na Instagramie.

Na zdjęciu znalazło się wszystko to, co dla Kasi najważniejsze - jest jej córeczka i mąż Staszek. W kadrze znalazł się także ukochany pies blogerki Portos. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo sielankowy obrazek i widać, że córeczka blogerki rośnie jak na drożdżach.

My sun, my moon and all my stars ????????✨ - napisała Kasia Tusk (tłum. more słońce, mój księżyc i wszystkie moje gwiazdy)

Fani są zachwyceni tym zdjęciem:

Przepiękne zdjęcie Ale cudnie ???? piękna rodzina Rodzinka jak z obrazka :) pies skrada zdjęcie :) Jaki piękny rodzinny portret

Myślicie, że kiedyś Kasia Tusk zdecyduje się pokazać twarz swojej córeczki?

Kasia Tusk rzadko wstawia zdjęcia swojej córeczki

Do tej pory na fotografiach blogerki można było zobaczyć tylko wózek

