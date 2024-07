Kasia Tusk miała reklamować majonez? Blogerka modowa ostatnio zamieściła na swoim blogu wpis ujawniający kulisy jej pracy. W poście podkreśliła, że otrzymała dość nietypową ofertę pracy. Na tyle nietypową, że postanowiła podzielić się opowieścią o niej ze swoimi czytelnikami. Kasia Tusk słynie z dobrego gustu, minimalistycznych stylizacji i z tego, że nie przyjmuje wszystkich kampanii reklamowych, jakie mogłaby, ponieważ stawia na jakość. W tym przypadku również musiała odmówić. Dlaczego? Przekonajcie się sami!

Pewna marka produkująca przetwory zaproponowała mi współpracę. Z początku byłam nawet zainteresowana i już zaczęłam testować nowy przepis z wykorzystaniem przecieru pomidorowego, aby sprawdzić czy produkt faktycznie jest godny polecenia. Okazało się jednak, że reklamodawcy nie zależy na przetestowaniu przeze mnie produktu… chciał abym zrealizowała dla niego kilka wpisów z cyklu „Look of The Day” dla których inspiracją miałby być ich… majonez.

Kasia Tusk oczywiście nie chciała tego robić i zasugerowała inne rozwiązanie, które nie przypadło do gustu reklamodawcom, dlatego musiała odmówić:

Zasugerowałam delikatnie, że nie jest to chyba dobry pomysł, ale dla reklamodawcy najistotniejsze było zaprezentowanie produktu „w kontekście modowym” gdyż to gwarantuje najlepszy efekt reklamy. Jak się domyślacie, do współpracy nie doszło.