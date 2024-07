Gorący festiwalowy okres w Cannes przyciąga nie tylko najsłynniejsze zagraniczne gwiazdy, ale również i polskich celebrytów. W tym roku wybrał się tam m.in. Radosław Majdan i popularna blogerka, Jessica Mercedes. Przypomnijmy: Modna Jessica Mercedes na festiwalu w Cannes

We Francji światowego życie smakuje również Kasia Sowińska. Modelka, a ostatnio też piosenkarka, wrzuciła na swojego Twittera zdjęcia, na których widzimy ją na czerwonym dywanie w efektownej kreacji do ziemi. Sowińska pojawiła się na premierze filmu "Blood Ties", a w komentarzu do zdjęcia podkreśliła, że był tam też James Franco. Czyżby więc polska piękność miała okazję poznać znanego aktora? Franco znany jest ze słabości do pięknych kobiet, więc Kasia, szczególnie w tak seksownym wydaniu, miała szansę go oczarować.

Zobaczcie zdjęcia Sowińskiej z Cannes. Wygląda jak prawdziwa gwiazda?

