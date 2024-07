1 z 10

Polskie blogerki coraz lepiej radzą sobie w show-biznesie. Dzięki temu co jakiś czas mogą posmakować światowego życia na najwyższym poziomie. Jessica Mercedes dobrze wie, co to znaczy, gdyż dość często chwali się fotkami z ekskluzywnych wydarzeń. Była już m.in. na pokazie Rihanny w Londynie czy modowym show Calzedonii w Rimini. Teraz fashionistka postanowiła podbić Cannes.

Jessica postanowiła odwiedzić miasto, w którym trwa właśnie jeden z najważniejszych festiwali filmowych. Teraz w Cannes można spotkać największe światowe gwiazdy. Swojego szczęścia na południu Francji postanowiła spróbować również Merceses.

Blogerka w perfekcyjnej stylizacji lansowała się na ulicach kurortu. Jessica stwierdziła, że w Cannes najlepiej będzie pokazać się w czarno-białym looku. Top w pionowe pasy, geometryczna spódnica i modne gladiatorki sprawiły, że Polka wyglądała modnie. Do tego duże okulary przeciwsłoneczne i sznur pereł.

Jak oceniacie stylizację Jessici Mercedes. Myślice, że blogerce udało się spotkać na ulicach Cannes jakąś gwiazdę światowego formatu?

