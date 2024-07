Katarzyna Skrzynecka może ten rok zaliczyć do niezwykle udanych. Jej występ w pierwszej edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo zachwycił telewidzów, a dla niej samej oznaczał powrót do grona najpopularniejszych gwiazd. Teraz aktorka zasiada w jury show i nie może narzekać na brak intratnych propozycji. Przypomnijmy: Wow! Skrzynecka dostała główną rolę w hollywoodzkim filmie

Sukcesy zaowocowały też kilkoma okładkami i licznymi wywiadami w kolorowej prasie. Ostatnio mogliśmy podziwiać Katarzynę na pierwszej stronie nowego katolickiego tygodnika "Dobry Tydzień". Niestety, okazuje się, że Skrzynecka nigdy nie udzieliła temu tytułowi wywiadu, o czym poinformowała na Facebooku. Aktorka nie kryje zdziwienia, że na taką manipulację zdecydowała się akurat publikacja katolicka.



Kolejny "WYWIAD" KTÓREGO NIE UDZIELIŁAM w tygodniku, o którego istnieniu nawet nie wiedziałam ... Na szczęście traktuję to tym razem z uśmiechem. Zaskakujące jest jedynie to, iż do publikacji okładek z wywiadami, których nikt tytułowi owemu nie udzielał, ucieka się już nawet prasa katolicka - pisze zdziwiona aktorka.

Skrzynecka nie ma wprawdzie zastrzeżeń co do samej treści, ale przypuszcza, że artykuł został stworzony z różnych jej wypowiedzi zebranych przez kilku dziennikarzy. Okładka zaś reklamuje to jako całkiem nową rozmowę.

Treść pozytywna i jak najbardziej słuszna - ale jest cytatem z moich różnych wypowiedzi w innych artykułach oraz audycjach telewizyjnych ... Może to również być efektem działania dziennikarzy agencyjnych, którzy nagrywają z aktorem rozmowę , np na Konferencji Prasowej przed Premierą teatralną, dla określonego magazynu, a później sprzedają takowe materiały lub ich wyimki do innej prasy wszelakiej. Wypadałoby jednak bohatera rozmowy zapytać o zgodę ... Nie mam za złe. Jedynie się zdziwiłam - podsumowuje.

Powinna jednak podjąć jakie kroki prawne? Czy przymknąć na to oko?

