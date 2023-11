Kasia Nova, polska piosenkarka, właściwie Katarzyna Brodowska, zaręczyła się w święta! Gwiazda pochwaliła się tym ważnym momentem swojego życia na Instagramie i na Facebooku. Pokazała pierścionek zaręczynowy i zmieniła status na profilu społecznościowym na "Zaręczona".

Kim jest Kasia Nova?

Kasia Nova to polska piosenkarka, która mało kto wie, zaczynała w konkursach Miss! W 2005 roku wzięła udział w konkursie Miss Polski, w którym dotarła do finałowej piętnastki. W 2008 roku wydała swój debiutancki album "Nova". We wrześniu 2017 roku Nova wystąpiła w koncercie głównym podczas 54. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opole. Ale to co o Kasi Nowej pamięta najwięcej fanów to to, że jest uzależniona... od seksu.

Seks jest moim uzależnieniem, lekiem na wszystko oraz... najlepszym kosmetykiem - mówiła w jednym z wywiadów.

Kasi i jej narzeczonemu jeszcze raz gratulujemy!

Piękny pierścionek Kasi Novej.

Zmieniła swój status na Facebooku. Gratulacje!

Gratulacje!