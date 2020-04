Kasia Kowalska złożyła poruszające życzenia. Jej córka Ola nadal jest w szpitalu z powodu koronawirusa

To bardzo trudne Święta Wielkanocne dla Kasi Kowalskiej. Jej córka Ola spędza je w Londynie, w szpitalu. Ola Kowalska została zarażona koronawirusem, a jej stan początkowo był ciężki. Na szczęście z dnia na dzień zaczął się stabilizować, o czym informowała za pomocą mediów społecznościowych Kasia Kowalska. Tuż przed Wielkanocą Kasia Kowalska zabrała głos i złożyła wszystkim fanom bardzo poruszające życzenia. Pokazała kartkę świąteczną i napisała:

To kartka udostępniona przez Kasię Kowalską na Instagramie. Najprawdopodobniej wykonał ją jej syn.

O tym, że Ola Kowalska ma koronawirusa, poinformowała jej mama w bardzo poruszającym apelu. Kasia Kowalska ponad dwa tygodnie temu powiedziała:

Dzisiaj dostałam telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka. Pytali, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy musicie wychodzić z domu, czy to naprawdę jest konieczne - zaapelowała Kasia Kowalska dwa tygodnie temu.