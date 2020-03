Kasia Kowalska o stanie zdrowia swojej córki zarażonej koronawirusem. Jak czuje się Ola?

W piątkowy wieczór Kasia Kowalska opublikowała na Instagramie nagranie, które wstrząsnęło jej fanami. Piosenkarka wyznała, że jej 23-letnia córka przebywa w jednym ze szpitali w Anglii. Kasia Kowalska nie powiedziała wprost, jednak z jej słów można było wyczytać, że Ola została zarażona koronawirusem.

W sobotę artystka umieściła na Instagramie kolejny wpis, w którym zdradziła, jak czuje się jej córka. Czy najgorsze minęło?

Stan zdrowia córki Kasi Kowalskiej, Oli

Jak już wspomnieliśmy, Kasia Kowalska podzieliła się z fanami wstrząsającym nagraniem. Artystka drżącym głosem oznajmiła, że dostała telefon z angielskiego szpitala, gdzie przebywa jej córka. Lekarz pytał piosenkarkę, czy zezwala na zaintubowanie Oli.

Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - powiedziała Kasia Kowalska na Instagramie.

Gwiazdę wsparli internauci oraz jej przyjaciele z branży, w tym między innymi Agnieszka Chylińska. Kasia Kowalska postanowiła podziękować im za pośrednictwem Instagrama. Przy okazji zdradziła, w jakim stanie jest obecnie Ola Kowalska.

#dziekuje❤️ z całego serca za wasze wsparcie .Oli stan jest dziś stabilny #jesteśmywszyscyznia #zostańwdomu - napisała artystka pod zdjęciem, na którym widać Olę wraz z jej młodszym bratem.

Trzymamy kciuki, aby córka Kasi Kowalskiej szybko wróciła do zdrowia! I pamiętajcie - najlepsze, co możecie teraz zrobić dla siebie i bliskich, to zostać w domu!

Trzymaj się Ola!