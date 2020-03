Internauci i gwiazdy wspierają córkę Kasi Kowalskiej. Wzruszające słowa Agnieszki Chylińskiej i Hanny Lis!

Kasia Kowalska opublikowała na Facebooku dramatyczne nagranie, w którym wyznała, że jej córka leży w szpitalu w Anglii, a jej stan jest bardzo poważny! 23-letnia Ola musiała zostać zaintubowana, a artystka przekazała te informacje drżącym głosem, z trudem mówiąc o sytuacji, z którą musi się zmierzyć jako matka.

Ola Kowalska prawdopodobnie zaraziła się koronawirusem, o czym świadczy wymowne zdjęcie z koroną, jakie 19 marca zamieściła na Instagramie. Okazuje się, że sytuacja dziewczyny zrobiła się bardzo poważna, o czym poinformowała Kasia Kowalska w nagraniu, które obecnie zniknęło z jej profilu:

Witam serdecznie, dzisiaj dostałam telefon z Anglii z jednego ze szpitali, w którym leży moja córka. Spytali się mnie, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu i czy naprawdę jest to konieczne.