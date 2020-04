Kasia Kowalska napisała o stanie zdrowia córki! Pokazała też wyjątkowe zdjęcie z Olą!

Jak się czuje córka Kasi Kowalskiej? Wokalistka opublikowała w sieci wyjątkowe zdjęcie z Olą i napisała, jaki jest jej stan zdrowia. Rodzina Kasi Kowalskiej od kilku tygodni przeżywała prawdziwy dramat. Artystkia poinformowała ostatnio, że jej córka została zakażona koronawirusem i trafiła do szpitala. Ola została zaintubowana.

(...) Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie- Kasia Kowalska mówiła kilka tygodni temu.

Dziś Ola czuje się już lepiej! O jej stanie zdrowia poinformowała Kasia Kowalska!

Kasia Kowalska dziękuje za wsparcie

Dramat Kasi Kowalskiej rozpoczął się trzy tygodnie temu. Niestety, przez pandemię koronawirusa wokalistka nie mogła polecieć do swojej córki do Anglii, gdzie trafiła do szpitala. Według medialnych informacji artystka próbowała przetransportować Olę do Polski jednak jej stan zdrowia na to nie pozwalał. Dziś Kasia Kowalska przekazała swoim fanom wiadomość, że jej córka wraca już do zdrowia! Wokalistka opublikowała w sieci zdjęcie z Olą i podziękowała za wsparcie w tych trudnych chwilach.

#dziś pierwszy raz od 3 tygodni poczułam ulgę #Ola pomału wraca do zdrowia #dziękuję wszystkim ktorzy nam pomagali #dziękuję za wsparcie #to był ciężki czas ale wierzymy ze najgorsze za Nami ...#uważajcienasiebie #dziekuje❤️- napisała na Instagramie.

Mamy nadzieję, że Ola wkrótce wróci do pełni zdrowia i będzie mogła spotkać się ze swoją mamą. Oli i jej bliskim życzymy dużo zdrowia i siły!

Zobaczcie piękne zdjęcie Kasi Kowalskiej z córką!

