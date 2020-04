Aktor "M jak miłość" wspiera Kasię Kowalską, która walczy o zdrowie córki. Sam stracił bliską osobę przez koronawirusa

Tadeusz Chudecki modli się o zdrowie córki Kasi Kowalskiej. Aktor, który jakiś czas temu występował w "M jak miłość" w romowie z mediami skomentował niepokojące doniesienia dotyczące Oli Kowalskiej, która została zakażona koronawirusem i trafiła do szpitala w Anglii. Tadeusz Chudecki ostatnio zdradził, że przez koronawirusa zmarł jeden z jego szwagrów, a drugi został podłączony pod respirator i walczy o życie. Teraz, w trudnych chwilach aktor wspiera Kasię Kowalską!

Gwiazdor "M jak miłość" wspiera Kasię Kowalską

Kasia Kowalska o swoim dramacie opowiedziała zaledwie kilka dni temu. Artystka opublikowała wówczas poruszające nagranie, w którym przyznała, że jej córka trafiła do szpitala i została zaintubowana.

Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - mówiła Kasia Kowalska na Instagramie.

Kasia Kowalska ze względu na wprowadzone ograniczenia nie może polecieć do Anglii, żeby odwiedzić córkę w szpitalu. Według doniesień medialnych artystka starała się o przetransportowanie Oli do Polski, jednak jej stan zdrowia na to nie pozwala. Dziś w trudnych chwilach Kasię Kowalską wspiera Tadeusz Chudecki.

Rozumiem Kasię, wiem, że najgorszy jest teraz brak informacji- w rozmowie z "Super Expressem" powiedział Tadeusz Chudecki. Wydaje mi się, że to, że jest zaintubowana, to dobrze. Pierwszy wniosek jest taki, że sytuacja była poważna i to jest rzecz smutna, ale drugi, radośniejszy, jest taki, że jest sprzęt i są w stanie jej pomóc. Nam powiedzieli wprost, że człowiek może się udusić, a jeśli jest zaintubowany, to respiratory pomagają mu oddychać i można spokojnie zająć się leczeniem pacjenta. Mam nadzieję, że tak samo będzie z córką Kasi. Jest młodą dziewczyną, wierzę, że wyjdzie z tego!

Tadeusz Chudecki przyznaje, że jako osoba wierząca będzie modlić się o zdrowie dla córki Kasi Kowalskiej. Mamy nadzieję, że córka artystki wkrótce wróci do zdrowia i wyjdzie ze szpitala!

