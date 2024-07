Kasia Kępka spodziewa się dziecka! Kasia i jej partner, Szymon Gaś już za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Jako pierwsi informowaliśmy Was, że trenerka fitness spodziewa się dziecka. Jeszcze przed porodem Kasia Kępka bardzo chce zachować szczupłą sylwetkę. Jak to robi? Ważna jest oczywiście zdrowa i zbilansowana dieta oraz treningi! Jak ćwiczyć, żeby nie przytyć za bardzo w ciąży i żeby nie zrobić krzywdy dziecku? Kasia Kępka pokazała to przed kamerą Party.pl! Zobaczcie!

Reklama

Zobacz też: Kasia Kępka pierwszy raz pokazała ciążowy brzuszek. Wygląda świetnie!

Kasia Kępka dba o formę w ciąży.

Zobacz także

Już niebawem zostanie mamą!