Kasia i Matt z "Żony dla Polaka" od pierwszych odcinków wydawali się stworzeni dla siebie. W programie szybko doszli do porozumienia i ostatecznie to właśnie z Kasia Matt chciał stworzyć bliską, romantyczna relację. Uczestnik odwiedził swoja wybrankę w Polsce, a później razem podjęli decyzje o wspólnym wyjeździe do Toronto. Wszystko wskazywało na to, że czeka ich szczęśliwa przyszłość. Niestety później Kasia dodała niepokojący wpis, w którym sugerowała rozstanie z Mattem. Teraz znów zaskoczyła internautów!

Co łączy Katarzynę i Matta z "Żony dla Polaka"?

Emocje po finale najnowszej edycji "Żony dla Polaka" wciąż nie opadają. Po zakończeniu programu fani zastanawiają się, jak potoczyły się losy uczestników. Niestety, zaledwie kilka dni po emisji ostatniego odcinka do sieci trafił wpis, po którym wszyscy zastanawiali sie, czy Kasia i Matt z "Żony dla Polaka" nie są już razem? Była uczestniczka hitu TVN dawała wówczas do zrozumienia, że jej relacja z Mattem nie przetrwała. Teraz Kasia podgrzała emocje publikując zdjecia z Mattem i tajemniczy wpis.

Przygoda życia… Miłość życia… napisała na swoim profilu na Instagramie.

Post natychmiastowo zyskał na popularności, a Internauci zalali uczestniczkę programu dociekliwymi pytaniami.

Internauci reagują na nowe zdjęcia Katarzyny i Matta z "Żony dla Polaka"

Pod wpisem na Instagramie Kasi z "Żony dla Polaka" natychmiast pojawiło się sporo komentarzy.

Pani Kasiu, co się wydarzyło, że nie jesteście razem? Bo ciężko aż uwierzyć, nagrania, zdjęcia wciąż są dodawane na Pani profilu, a mimo to nie jesteście już razem? Przepraszam, jeśli to zbyt osobiste, ale bardzo dużo ludzi Wam kibicowało zapytała jedna z internautek.

Nie zabrakło też słów konsternacji widzów, którzy widzą sprzeczność między wieściami o rozstaniu Katarzyny i Matta, a udostępnianiem tego typu zdjęć.

Jeśli nie są Państwo już razem, to trochę dziwi mnie wrzucanie zdjęć.

Do tej pory Katarzyna nie odpowiedziała na pytania fanów, pozostawiając internautów w niepewności co do obecnego statusu relacji z Mattem.

Zobacz także: