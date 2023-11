Kasia Glinka właśnie pochwaliła się pierwszym zdjęciem z ukochanym! Aktorka, która niespełna miesiąc temu zaręczyła się, dłużej nie chciała kryć się ze swoim szczęściem. Para właśnie wybrała się na zimowe ferie do Francji. W przerwach na stoku między zjazdami zakochani nie mogli oderwać od siebie rąk!

To nasze pierwsze wspólne zdjęcie, które zdecydowałam się opublikować. Tyle radości i szczęścia udało się na nim zatrzymać, że postanowiłam się z Wami podzielić. Śmiało mogę to powiedzieć, jestem szczęściarą. Radości na co dzień Wam życzę - napisała Glinka na swoim Instagramie.