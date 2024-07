1 z 18

3 lutego w warszawskiej hali ATM odbyła się premiera kolekcji Kazar wiosna/lato 2017 oraz pokaz paprocki&brzozowski. Na wydarzeniu pojawiła się plejada gwiazd, stylistów i projektantów! Pokaz obejrzały miedzy innymi: Joanna Krupa, Katarzyna Glinka, Renata Kaczoruk, Omenaa Mensah, Karolina Szostak, Leszek Stanek, Joanna Horodyńska, blogerki Maffashion i Jessica Mercedes. Wśród gości pojawili się również znani projektanci: Małgorzata Rossati, Ilona Majer i Rafał Michalak z duetu MMC, Robert Kupisz oraz Gosia Baczyńska.

A co proponuje Kazar na sezon wiosna/lato 2017? Modne będą typowo letnie kolory, dżins... W kolekcji nie

zabrakło klapków, modeli na korkowej podeszwie, streetowych sneakersów i kobiecych szpilek, pojawiły się

również mokasyny, baletki i sandałki.

A co z męskimi modelami? W nowych modelach Kazar sięgnął m.in. do innowacyjnych technologii wynalezionych dla sportu, co gwarantuje połączenie ciekawego designu z lekkością i wygodą. Wśród kolorów w nowej kolekcji dominują odcienie niebieskiego, barwy natury, karmelu i koniaku, a także kolor piasku i metaliczny blask wykorzystanych skór.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z gwiazdami z premiery kolekcji Kazar wiosna/lato 2017 oraz pokaz paprocki&brzozowski!

