Kasia Dziurska świetnie sobie radzi w show "Dance, Dance, Dance". Ostatnio jej występ odbił się szerokim echem ze względu na groźnie wyglądający wypadek. To poruszyło Ewę Chodakowską, jedną z jurorek. I choć mogłoby się wydawać, że zarówno Ewa Chodakowska, jak i Kasia Dziurska poza programem są dla siebie konkurentkami, to jednak Ewa zawsze jest miła dla Kasi. Nasza dziennikarka postanowiła spytać uczestniczkę show, jak odbiera Ewę Chodakowską i czy początkowo obawiała się jurorki. Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Kasia Dziurska!

Kasia Dziurska występuje w show "Dance, Dance, Dance" z Emilem Gankowskim

Ewa Chodakowska jest jednym z trzech jurorów show

