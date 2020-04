Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym informuje, że podjęła kroki prawne w związku z kradzieżą jej wizerunku. Okazuje się, że jedna z firm sprzedaje środki na odchudzanie, które miałaby polecać gwiazda "M jak miłość":

Co zrobiła Kasia Cichopek w walce z nieuczciwą firmą? Przeczytajcie koniecznie oświadczenie!

Aktorka w oświadczeniu, które publikowała na Instagramie zapewniła fanów, że nie poleca żadnych produktów poza jej oficjalnym kontem.

Jednocześnie dodała. że ostrzega przed zakupem tych preparatów niewiadomego pochodzenia:

Katarzyna Cichopek poinformowała też, że podjęła już kroki prawne w sprawie kradzieży jej wizerunku:

Jednocześnie wskazuję, że podjęłam właściwe kroki prawne zmierzające do pociągnięcia sprawców ujawnionych naruszeń do odpowiedzialności prawnej. Wszystkie przypadki naruszania moich dóbr osobistych i bezprawnego wykorzystania mojego wizerunku do nieuczciwych praktyk rynkowych, spotkają się ze stanowczą reakcją z mojej strony.