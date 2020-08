Katarzyna Cichopek ma pewną zapomnianą pasję, do której najwyraźniej planuje wrócić! Miłość do niej już zdążyła zaszczepić w swojej córce - czy teraz sama zdecyduje się na powrót do ulubionej czynności sprzed lat? Gwiazda pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem, które opatrzyła pięknym wpisem. Wiecie już o jaką pasję chodzi? Zobaczcie!

Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoją zapomnianą pasją! Czy znów do niej wróci?

Katarzyna Cichopek to nie tylko wspaniała aktorka, ale także cudowna żona i mama dwójki dzieci. Zawsze pilnie strzeże swojej prywatności - nie ujawnia wizerunku swoich pociech, a w mediach społecznościowych dzieli się tylko niektórymi wydarzeniami ze swojego życia. Fani bardzo doceniają, że Kasia Cichopek pomimo sławy jest dalej tą samą dziewczyną, którą poznaliśmy ponad 20 lat temu dzięki serialowi "M jak miłość".

Aktorka jest bardzo zapracowana, ale każdą wolną chwilę stara się poświęcać rodzinie i dzieciom. Często cała czwórka razem podróżuje i wspólnie realizuje swoje pasje. Jedną z nich, którą Kasia Cichopek zaszczepiła w swojej córce jest... jazda konna! Gwiazda kocha konie, jednak z powodu nadmiaru obowiązków nie ma możliwości na regularne treningi. Ale teraz przy okazji lekcji córki, sama postanowiła wskoczyć na konia.

Zapomniana pasja...lata minęły odkąd siedziałam na koniu, ale spontanicznie, przy okazji lekcji córki, sama też skorzystałam i przypomniałam sobie jak bardzo kocham jazdę konną 🏇🏻 - napisała pod zdjęciem Kasia Cichopek.

Fani aktorki w komentarzach pod postem byli zgodni, że jazda konna to zdecydowanie piękna pasja, o której nie da się zapomnieć!

- Moja 10 letnia córcia też jeździ. Piękna pasja i pięknie spędzony czas - Najpiękniejsze zwierzęta😍♥️♥️ - Też jeżdżę, uwielbiam przebywać z końmi ❤️❤️❤️ - Widać, że koń też jest szczęśliwy - Tego się nie zapomina;) kocham konie bezgranicznie♥️🐎 - piszą fani.

Chyba każdy się zgodzi, że konie to wyjątkowe i piękne zwierzęta! Trzymamy kciuki, aby Kasia Cichopek mogła wrócić do swojej wielkiej pasji. Zobaczcie jaka jest szczęśliwa podczas jazdy konnej!

Kasia Cichopek nie jeździła konno już od kilku lat! Ale być może gwiazda powróci wkrótce do swojej ukochanej pasji.

Miłość do koni aktorka już zaszczepiła w swojej córeczce!