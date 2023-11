Czy Katarzyna Cichopek zostanie główną gwiazdą TVP i zajmie miejsce zwolnione niedawno przez Barbarę Kurdej-Szatan? Jak informuje magazyn "Flesz", coraz głośniej słychać o tym na korytarzach TVP.

Jest największa gwiazdą show "Czar par" - tak o Katarzynie Cichopek-Hakiel mówi magazynowi osoba z produkcji programu. - Dobrze się z nią pracuje, bo nie robi problemów na planie, a uczestnicy i widzowie wprost ją kochają. Jest serdeczna i zawsze uśmiechnię­ta – dodała.

Katarzyna Cichopek poprowadzi "Dance, Dance, Dance"?

Nie jest tajemnicą, że jest najpoważniejszą kandydatką do poprowadzenia hitu „Dance, Dance, Dance”, które do tej pory prowadziła Basia Kurdej-Szatan. Podobno w TVP rozważana jest też kolejna edycja „Czaru par”. Oczywiście z jej udziałem. Czy to prawda?

Zdarzenie przyszłe, niepewne. Lepiej pozostawię je bez komentarza – skomentowała "Fleszowi" tajemniczo aktorka "M jak miłość".

Ale wszystko wskazuje na to, że jej notowania idą w górę. I to nie tylko dlatego, że ma najważniejszy wątek w „M jak miłość”. Gwiazda i jej mąż Marcin Hakiel (36) są częstymi gośćmi w „Pytaniu na śniadanie”, występują też jako para taneczna w „Jaka to melodia?”. Mówi się też, że to Katarzyna poprowadzi w tym roku Sylwestra z TVP. Przez lata również robiła to Barbara Kurdej-Szatan.

Basia jest teraz niekwestionowaną gwiazdą w Polsacie. Świetnie jej idzie w "Tańcu z gwiazdami", niedawno ruszył kolejny sezon "W rytmie serca". Do kin wejdzie film z jej udziałem, który promować będzie Polsat. A kiedyś to Kasia Cichopek była jasną gwiazdą w stacji Polsat.

Podoba Wam się taka zamiana miejsc?

