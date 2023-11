Siostra Anny Przybylskiej w rozmowie z Faktem skomentowała zamieszanie wokół filmu. Okazuje się, że rodzina aktorki wciąż nie wie, czy produkcja dojdzie do skutku!

Nie wiemy co będzie dalej i czy film powstanie. Cieszymy się tym co mamy, czyli książką o Ani, która właśnie wyszła. To chcemy celebrować bo to jest pewna rzecz- przyznała Agnieszka Kubera.